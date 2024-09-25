Сийярто на фоне санкций против RT указал на непоследовательность США

Соединенные Штаты, которые ввели санкции против "России сегодня" и RT, оказались непоследовательны в своих решениях. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), передает РИА Новости. Как отметил Сийярто, в рамках разговоров об отмене цензуры каждый должен иметь возможность транслировать все, что он хочет. Венгерский дипломат заявил, что не видит связи между данными аргументами и действиями по закрытию средств массовой информации. "Я понимаю, что американцам не нравится то, что делает Russia Today или то, что делает ваша компания ("Россия сегодня". - Прим. ред.), и почему это не нравится многим другим", - сказал он. В начале сентября власти США наложили санкции на медиахолдинг "Россия сегодня" и главу медиагруппы Дмитрия Киселева, а также телеканал RT и его главреда Маргариту Симоньян. США считают, что данные СМИ причастны к информационной кампании по вмешательству в американские выборы, которые пройдут в ноябре. Власти США также предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств двум сотрудникам RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что действия Вашингтона в отношении российских СМИ не останутся без ответа.