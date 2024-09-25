Медведев рассказал, кто может принять решение о ядерном ударе

Решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим, а ситуация — оцениваться по совокупности факторов, пояснил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА «Новости».

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Политик пояснил, что в среду, 25 сентября, президент России Владимир Путин обозначил подходы к новой редакции основ госполитики в области ядерного сдерживания.

Медведев объяснил «врагам России» изменение ядерной доктрины РФ

Медведев уточнил, что каждая ситуация, дающая основание обратиться к ядерной защите, должна оцениваться в совокупности с другими факторами.

«Решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим», — резюмировал зампред Совбеза РФ.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что внесенные в ядерную доктрину России изменения позволят ей стать более гибкой и эффективной.