Медведев рассказал, кто может принять решение о ядерном ударе
Решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим, а ситуация — оцениваться по совокупности факторов, пояснил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА «Новости».
Политик пояснил, что в среду, 25 сентября, президент России Владимир Путин обозначил подходы к новой редакции основ госполитики в области ядерного сдерживания.
Медведев объяснил «врагам России» изменение ядерной доктрины РФ
Медведев уточнил, что каждая ситуация, дающая основание обратиться к ядерной защите, должна оцениваться в совокупности с другими факторами.
«Решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим», — резюмировал зампред Совбеза РФ.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что внесенные в ядерную доктрину России изменения позволят ей стать более гибкой и эффективной.