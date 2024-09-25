Медведев объяснил «врагам России» изменение ядерной доктрины РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале обновление основ государственной политики в области ядерного сдерживания.

Политик отметил, что президент России Владимир Путин в ходе заседания постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию обозначил подходы к новой редакции Основ госполитики в области ядерного сдерживания.

Медведев уточнил, что внесены три ключевых изменения. В частности, агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение. Он уточнил, «всем понятно, о каких странах идёт речь».

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Равноценная ядерная защита, на «радость» Польше, будет установлена для Белоруссии как для ближайшего союзника России, отметил политик.

Массированный старт и пересечение нашей границы воздушно-космическими средствами поражения противника, включая самолёты, ракеты и БПЛА, при определённых условиях могут стать основанием для применения ядерного оружия, разъяснил зампред Совбеза РФ.

«Повод призадуматься не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», — подчеркнул Медведев.

Политик констатировал, что само изменение нормативных условий использования нашей страной ядерной компоненты может остудить пыл тех противников, кто не утратил ещё чувства самосохранения.