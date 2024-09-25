Постпредство РФ назвало невозможной победу Запада над Россией

Запад должен избавиться от иллюзий нанесения РФ поражения, победа над ядерной державой с таким военным и экономическим потенциалом, как Россия, невозможна в принципе. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

© ZUMA / ТАСС

"Те, кто стремится вопреки правде и здравому смыслу демонизировать нашу страну и угрожать ей, должны осознать - победа над ядерной державой, да еще и обладающей таким военным и экономическим потенциалом как Россия, невозможна в принципе. Скажу прямо - Запад сейчас боится не того, что победит Россия, а того, что вместе с нами победит правда и это приведет к тому, что страны мира перестанут его [Запада] бояться. Это подорвет гегемонию США и их сателлитов, без которой они не представляют свое существование", - сказал он в ходе выступления на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН.

Российский дипломат также указал, что "назрел момент как минимум возобновить мыслительный процесс насчет того, как могла бы выглядеть новая архитектура безопасности в Евроатлантике и Евразии".