Захарова призвала Узбекистан дать оценку жестокому обращению с русскоязычным ребенком

Россия настоятельно призывает узбекистанскую сторону дать правовую оценку появившемся в СМИ материалу о жестоком обращении в школе Ташкента с русскоязычным ребенком и принять меры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Содержание ролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку, - говорится в комментарии Захаровой. - Мы запросили официальных разъяснений у узбекистанской стороны".

"К узбекистанской стороне обращена настоятельная просьба дать материалу в СМИ правовую оценку и в случае обоснованности - принять меры к виновнику жестокого обращения с ребенком, - отметила дипломат. - Держим этот вопрос в поле самого пристального внимания".

Ранее сообщалось, что в №188 школе Чиланзарского района Ташкента учительница избила ученика в ответ на его просьбу вести урок русского языка на русском языке. Как сообщают местные СМИ, родители ученика обратились в правоохранительные органы по поводу действий педагога.

Проводится расследование. Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла вопрос под свой контроль.