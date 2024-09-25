Россия попросила у Узбекистана разъяснений из-за видео с русскоязычным ребенком

Россия настоятельно призывает Узбекистан дать правовую оценку появившемся в СМИ материалу о жестоком обращении в школе Ташкента с русскоязычным ребенком и принять меры, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в №188 школе Чиланзарского района Ташкента учительница избила ученика в ответ на его просьбу вести урок русского языка на русском языке. Ролик с инцидентом получил широкое распространение в интернете.

«Содержание ролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку. Мы запросили официальных разъяснений у узбекистанской стороны», — отметила Захарова.

Кроме того, пояснила дипломат, МИД РФ обратился к узбекистанской стороне с настоятельной просьбой дать материалу в СМИ правовую оценку и в случае обоснованности — принять меры к виновнику жестокого обращения с ребенком.