Все так называемые «мирные» инициативы Запада и Владимира Зеленского по «переговорам» являются мифотворчеством и ложью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

В 2024 году лидеры западных государств и правительств, на фоне провала контрнаступления ВСУ, неудачной атаки на Курскую область, начали призывать к разрешению разногласий дипломатическим путем.

«Просто не надо называть переговорами то, что является на самом деле мифом, мифологией, мифотворчеством, каким-то очередным витком обмана, западней или еще чем-то», — подчеркнула Захарова.

По ее оценке, предложения Запада, планы Зеленского не являются переговорами. Она добавила, что западники развивают тему как бы переговоров, как бы мира, а с другой стороны — подначивают и подзуживают к продолжению конфликта, который уносит жизни тысяч людей.