В Госдуме прокомментировали внесенные в ядерную доктрину изменения

Внесенные в ядерную доктрину России изменения позволят ей стать более гибкой и эффективной, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания.

Путин предложил изменить ядерную доктрину России

«Они [изменения] внесены для того, чтобы наша ядерная доктрина соответствовала реалиям сегодняшнего дня, а цели — для того, чтобы она была гибкой и ей можно было бы пользоваться более эффективно», — подчеркнул Картаполов.

Ранее глава комитета отметил, что изменяется ситуация вокруг России, изменяется международная обстановка, появляются новые вызовы и угрозы.

Если Москва увидит, что для купирования этих угроз необходимо изменить какой-то документ, в том числе ядерную доктрину, то она будет изменена, резюмировал Картаполов.