Критическая угроза суверенитету России со стороны агрессора, действующего с использованием обычного оружия, может послужить основанием для ядерного ответа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании постоянного совета безопасности, посвященном ядерному сдерживанию.

Президент также подчеркнул, что Россия оставляет за собой право применять ядерное оружие в случае, если противник создает серьезную угрозу для национального суверенитета, передает ТАСС.

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Вместе с тем Путин заявил, что Россия сможет использовать ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал также вероятность ядерного конфликта. По его словам, решений о применении ядерного оружия не было принято, хотя для этого есть предпосылки.

США не удастся переждать за океаном, если в Европе начнется масштабный ядерный конфликт, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он также добавил, что, несмотря на предупреждения РФ о том, что в ядерной войне победителей быть не может, в Соединенных штатах считают, что конфликт их не затронет.