Президент России Владимир Путин предложил внести ряд уточнений в определение условий применения ядерного оружия. Его слова приводятся на сайте Кремля.

В частности, Путин указал, что в проекте Основ госполитики в области ядерного сдерживания была расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются «мероприятия ядерного сдерживания».

Путин назвал основание для ядерного ответа

«В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ», — добавил он в ходе совещания Совбеза по ядерному сдерживанию.

Также, по словам Путина, в документе «четко зафиксированы условия перехода» РФ к применению ядерного оружия. Президент отметил, что базовым принципом этого станет «крайняя мера защиты суверенитета страны».