Лавров назвал ключевой стабилизирующий фактор в мире

Партнерство Москвы и Пекина стало важнейшим стабилизирующим фактором международных отношений, оно также служит внутреннему развитию двух стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И на полях Генассамблеи ООН.

"За три четверти века российско-китайские отношения, достигнув всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, стали одним из важнейших элементов международной жизни. Стабилизирующим элементом, как многие страны глобального Юга признают. Одновременно наши отношения - это очень важный фактор внутреннего развития и РФ, и КНР", - сказал министр.

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Назвав Ван И дорогим другом, Лавров поздравил его с 75-летием образования Китайской Народной Республики. Он также указал на то, что в 2024 году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между странами.

"Эти юбилеи, безусловно, мы достойно отмечаем", - добавил глава МИД РФ.

Лавров прибыл в Нью-Йорк ночью 25 сентября по московскому времени для участия в мероприятиях недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его выступление на Генассамблее запланировано на 28 сентября. В предстоящие дни он примет участие в ряде двусторонних и многосторонних встреч высокого уровня, включая мероприятия в рамках ОДКБ, БРИКС, Группы двадцати, а также по линии Группы друзей в защиту Устава ООН.