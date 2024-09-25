Лавров заявил о необходимости в кратчайшие сроки восстановить работу ВТО

Полноценная деятельность Всемирной торговой организации (ВТО) прервана по вине США, необходимо возобновить работу этого органа в кратчайшие сроки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совещании глав МИД Группы двадцати.

"Требуется в сжатые сроки восстановить полноценную деятельность Всемирной торговой организации. Сейчас эта деятельность прервана деструктивной линии Соединенных Штатов, которые не дают возобновить работу этого органа по разрешению споров, который ничего не делает уже долгие-долгие годы", - подчеркнул министр.