Эксперт: Путин показал способность России сотрудничать со странами НАТО

Президент Владимир Путин показал всему миру, что Россия может сотрудничать со страной из НАТО. Так декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев объяснил URA.RU встречу главы государства со председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

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Глава парламента Турции находится в России с официальным визитом. За несколько дней, Куртулмуш провел массу встреч с российскими коллегами, посетил Дипломатическую академию, мечеть в Москве и 25 сентября встретился с президентом Владимиром Путиным.

«Отношения между Турцией и Россией развиваются весьма успешно практически по всем направлениям: и в экономике, и в социальной сфере, по линии министерства иностранных дел. В общем и целом, мы добрые соседи и работаем на благо наших народов, наших стран, и в целом у нас все получается», — подчеркнул Путин в начале встречи, добавив, что «есть вопросы», требующие особого внимания.

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Куртулмуш, в свою очередь, признал, что Турция никогда не поддерживала санкции, в отношении России.

«Это неправильно, и мы никогда не поддерживали такое отношение. Обсудим в ходе встречи какие шаги мы можем предпринять, что еще можем сделать такого, чтобы наши отношения развивались и дальше», — подчеркнул спикер турецкого парламента.

Путин показал всему миру пример для подражания в построении справедливого мироустройства, считает Павел Селезнев. Россия, по его словам, создает новый многополярный мир, который строится на принципах взаимного уважения, равноправия и сотрудничества.

«Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, добрые отношения между президентами способствуют развитию сотрудничества. Ярким свидетельством является подача Турцией заявки на вступление в БРИКС+. Анкаре импонирует идея многополярного мира, основанного на равноправном сотрудничестве. Она стремится укрепить свои позиции, отстроиться от западных государств и сыграть свою роль в формировании геополитической структуры. Россия же так укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке», — подчеркнул Селезнев.

Встреча со спикером турецкого парламента прошла не спроста, уверяет эксперт. Анкара, по его словам, является мощным экономическим игроком, и стремится извлечь выгоду из сложившейся ситуации с антироссийскими санкциями, в том числе путем медиации по их обходу. Отношения с Россией выгодны для Турции, поскольку она является универсальным посредником, в первую очередь экономическим.

В то же время, многие эксперты и средства массовой информации сообщают, что для того, чтобы вступить в БРИКС, Турции придется покинуть НАТО, обратил внимание собеседник URA.RU. Если этот прецедент состоится, то это будет эксклюзивным случаем, заверил он.