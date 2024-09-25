Лавров и Ван И обсудили подготовку к новым контактам Путина и Си Цзиньпина

Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили подготовку к саммиту БРИКС в Казани и новым контактам президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны дали высокую оценку развитию политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем на фоне повышенной турбулентности международной ситуации. Особое внимание было уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также подготовке к саммиту БРИКС в Казани и новым контактам лидеров двух стран", - указали в дипведомстве.

Министры также подчеркнули важность укрепления внешнеполитической координации Москвы и Пекина на международных площадках, включая ООН и ее Совет Безопасности, БРИКС, ШОС, АТЭС, Группу двадцати и другие форматы.