Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для США не осталось незамеченным выполнение Россией задач СВО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на венгерское издание PestiSracok.

По словам Захаровой, «мыслящие люди» в США заметили, что цели СВО выполняются. При этом дипломат считает, что такие люди «боятся это признать». Она также добавила, что любая администрация Белого дома будет использовать Украину в качестве «дешевого инструмента, который будет отброшен на задворки истории».

«Мы думаем, мыслящие люди в Америке понимают, хотя, как правило, не имеют смелости признать, что цели и задачи специальной военной операции полностью реализуются», — заявила она.

Ранее Захарова обвинила США в ограничении свободы слова.