В Госдуме оценили возможность прекратить огонь на условиях Украины

Прекращение огня на условиях Украины маловероятно, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом пишут «Известия».

Ранее в офисе президента Украины сообщили, что страна прекратит огонь с Россией только при условии «невозможности вторжения».

Парламентарий пояснил, что эту формулировку сложно интерпретировать, слишком по-разному ее можно трактовать.

«Для России необходимо учитывать, что если кто-то куда-то и вторгся, то это Украина вторглась на территорию Российской Федерации в Курской области. Второе обстоятельство — Украина наверняка считает своими территориями именно те, где сейчас идут боевые действия», — отметил Новиков.

Линия противостояния, уточнил депутат, проходит в настоящее время через Запорожье, Донбасс и Херсонскую область. Он добавил, что с точки зрения России это — конституционные российские территории.

По его словам, прекращения огня недостаточно для России, стране требуется освобождение соответствующих регионов.

«Только после этого мы можем, оценив ситуацию и понимая готовность Киева идти дальше, оценивать перспективы переговоров», — констатировал Новиков.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не на основе «эфемерных требований», а на базе согласованных в Стамбуле параметров.