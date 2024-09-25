Медведев высказался о визите Зеленского в США

Визит Владимира Зеленского в преддверии выборов президента США в «колеблющуюся» Пенсильванию говорит о его попытках «бессовестно подыгрывать» кандидату от Демократической партии Камале Харрис. Такой точкой зрения поделился на своей странице в социальной сети X заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. RT на русском

По словам зампреда Совбеза, администрация Соединенных Штатов «визжит как резаная насчет «вмешательства других стран», в том числе якобы Российской Федерации, в американские выборы. В то же время «безумный» Зеленский «бесстыдно подыгрывает Камале, посещая колеблющийся штат Пенсильвания», отметил он. Газета.Ru

"Vade retro, Satana! (прим. ТАСС - из Евангелия, пер. с лат. - "уйди прочь, сатана")", - добавил Медведев. ТАСС