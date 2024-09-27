Патрушев обвинил Запад в попытке изолировать Калининградскую область

Запад пытается максимально осложнить транзит в Калининградскую область из других регионов России, чтобы изолировать анклав.

На это указал помощник президента РФ Николай Патрушев на совещании в Калининградской области.

"В целях изоляции Калининградской области, нарушения транспортного сообщения с основной территорией России страны Запада идут на максимальное осложнение грузопассажирского транзита в Калининград. В настоящее время перевозка необходимых для жизнедеятельности и экономики региона грузов по сухопутному маршруту ограничена в отношении 80% товарной номенклатуры", - обрисовал он ситуацию.

В сложившихся условиях, продолжил Патрушев, основную часть автомобильного и железнодорожного грузопотока в калининградском направлении пришлось переориентировать на морские маршруты.

"Также проводится работа по переориентации дизельного топлива, цемента, щебня и иных грузов на специализированный танкерный флот, балкеры и сухогрузы", - информировал он.

Ситуация с паромами

Сейчас действующая паромная линия Балтийск - Усть-Луга является единственной транспортной артерией, позволяющей транспортировать грузы в Калининград вне сухопутных территорий недружественных стран.

"В целях увеличения объемов перевозок, необходимых для обеспечения жизнедеятельности Калининградской области, принято решение о строительстве на производственных мощностях Судостроительного комплекса "Звезда" двух автомобильно-железнодорожных паромов. Планируемые сроки завершения работ - 2028 год", - сообщил помощник президента РФ.

Чтобы увеличить провозную способность паромной линии, сейчас развивают инфраструктуру железнодорожных паромных комплексов в Балтийске и Усть-Луге. Запущена первая очередь грузопассажирского морского терминала в Пионерском. Это сооружение должно стать одним из крупнейших на Северо-Западе России. Терминал сможет принимать до 225 тыс. пассажиров и до 80 тыс. единиц грузового транспорта в год.

"Вместе с тем важно решить вопросы поставки строительных материалов, необходимых для возведения морского терминала", - подчеркнул Патрушев.

Он напомнил, что для сдерживания цен на товары в Калининградской области федеральные власти решили субсидировать перевозку грузов морским транспортом.

"Однако отмечаются сложности со своевременным доведением данных субсидий до перевозчиков", - заметил председатель Морской коллегии.

По словам Патрушева, еще одна важная задача - увеличение пропускной способности расположенного в Балтийске железнодорожного паромного комплекса из-за возросшего спроса на такие перевозки.