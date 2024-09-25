ГД вводит штрафы за нарушение норм о противодействии финансированию экстремизма

Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить ряд действующих санкций за неисполнение требований о противодействии финансированию терроризма на случаи, связанные с неисполнением требований о противодействии финансированию экстремистской деятельности.

Документ внесло в Госдуму правительство РФ в июле в пакете с законопроектом о распространении законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на финансирование экстремистской деятельности.

Принятый на пленарном заседании законопроект предусматривает корреспондирующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В частности, в частях 3 и 4 статьи 15.27 (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) предлагается включить упоминание о финансировании экстремистской деятельности.

Так, часть 3 сейчас содержит санкции за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами, проведению проверок либо неисполнение предписаний в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения. Максимальный штраф для юрлиц за такое нарушение составляет до 1 млн рублей.

Аналогичный максимальный штраф предусмотрен для юрлиц и в 4 части статьи за неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами, антиотмывочного законодательства.