Посол раскрыл последствия подрыва «Северных потоков»

Подрыв «Северных потоков» прекратил энергетическое сотрудничество России и Германии, которые служили образцом взаимовыгодного сотрудничества в течение десятилетий. С таким заявлением выступил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, передает РИА Новости.

Дипломат обратил внимание, что беспрецедентный теракт на крупнейших объектах европейской энергетической инфраструктуры нанес колоссальный ущерб экологии и привёл к огромным убыткам инвесторов.

По словам Нечаева, очевидно, что опаснейший прецедент — диверсия против объекта критической инфраструктуры – не должен остаться безнаказанным.

Германия выдаст ордера на арест по взрывам на «Северных потоках»

25 сентября, в преддверии двухлетней годовщины терактов на «Северных потоках», дипломат напомнил, что Россия настаивает на транспарентном международном расследовании терактов на «Северных потоках» с привлечением российских специалистов.

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года.