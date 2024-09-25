Посол в ФРГ: обращения РФ по делу о "Северных потоках" остаются без ответа

Обращения российской стороны по делу о подрывах «Северных потоков» остаются без ответа. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в преддверии двухлетней годовщины терактов. Газета.Ru

«Наши многочисленные обращения по дипломатическим каналам, запросы о правовой помощи, призывы в рамках международных организаций, включая Совет Безопасности ООН, остаются без ответа по существу. Формальные отписки предлагают нам ждать дальше, доверившись посулам о «беспристрастности и независимости» следствия», - отметил Нечаев. При этом он подчеркнул, что «параллельно в СМИ запускаются абсурдные спекуляции, явно призванные отвлечь внимание общественности от истинных заказчиков и исполнителей терактов». ТАСС

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященное подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», состоится 26 сентября. Lenta.ru