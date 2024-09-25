В Кремле прокомментировали заявление МИД Британии о нарушении РФ устава ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не согласны с заявлением министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о том, что РФ нарушает устав Организации Объединенных Наций (ООН). Газета.Ru

«Мы не согласны с такой позицией, неоднократно об этом говорили. Россия действует в строгом соответствии со всеми принципами и нормами международного права, в том числе защищая свои законные интересы», — заявил Песков. News.ru

Ранее Песков назвал абсолютно фатальной ошибкой попытку «принудить» Россию к миру. RT на русском