Путин: РФ имеет право применить ядерное оружие при агрессии в отношении Белоруссии

Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. Об этом в среду, 25 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал вероятность ядерного конфликта. По его словам, решений о применении ядерного оружия не было принято, хотя для этого есть предпосылки. Власти страны проявляют терпение, поскольку ядерный ответ — решение с необратимыми последствиями.