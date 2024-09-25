Позиция Владимира Зеленского о «принуждении России к миру» является глубочайшим заблуждением и фатальной ошибкой, которая будет иметь последствия для Киева. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее Зеленский в ходе выступления на Совете безопасности ООН заявил, что Москву необходимо «принудить к миру», и высказался за использование его «формулы мира» для решения конфликта.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такая позиция ошибочна и будет иметь последствия.

«С моей точки зрения, такая позиция является фатальной ошибкой. Фатальной ошибкой, системной ошибкой, это глубочайшее заблуждение, которое, конечно же, неизбежно будет иметь последствия для киевского режима», - пояснил он.

Зеленский в ООН призвал «принудить» Россию к миру

Напомним, что Зеленский также ранее анонсировал новые «мирный план» и «план победы», которые связаны друг с другом. Он подчеркнул, что обсудит свои инициативы с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и конгрессменами.