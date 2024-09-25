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Участник программы «Время героев» Чинцов стал главой думы Нижнего Новгорода

Участник программы «Время героев» Евгений Чинцов стал главой городской думы Нижнего Новгорода.

Участник программы «Время героев» Чинцов стал главой думы Нижнего Новгорода
© Газета.Ru

Об этом сообщает пресс-служба программы.

«Такое решение сегодня было принято депутатами на первом заседании городской Думы», — говорится в сообщении.

В своей речи после избрания Чинцов отметил, что «это большая ответственность», и указал на то, что «не мало еще предстоит».

«Мы будем вместе работать на благо Нижнего Новгорода, чтобы жизнь здесь стала еще удобнее и комфортнее для людей», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что другие участники программы «Время героев» — Заур Гурциев и Игорь Юргин — заняли высокие посты в Ставрополе и Якутии. Гурциев стал первым замглавы Ставрополя, Юргин — исполняющим обязанности министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Якутии.

Еще один участник программы «Время героев» — Владимир Сайбель — был назначен заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

Ранее участника проекта «Время героев» назначили сенатором от Курской области.