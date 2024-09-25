Запад не даст Украине пойти на справедливые переговоры с Россией на принципах Устава ООН. О запрете западных стран заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

По его словам, те, кто пришел к власти на Украине в результате госпереворота и сразу сообщил, что будет запрещать русский язык, не представляли ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссию.

«Именно в этом сейчас мы видим причины, которые не позволяют Западу заставить украинское руководство пойти на справедливые переговоры и пойти на учет принципов Устава», — подчеркнул дипломат.

Ранее министр заявил, что Россия победит в конфликте, развязанном Западом руками украинцев, поскольку другого языка страны Запада не понимают. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что для возвращения к истокам ООН Запад должен понять, «что его война, развязанная и против России, и против международного права, будет проиграна».