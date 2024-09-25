В МИД РФ прокомментировали выдачу российским журналистам спецвиз США

Выдача виз журналистам из пула главы МИД России Сергея Лаврова с ограничениями передвижения отражает ущемление Вашингтоном свободы слова. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захаров.

Ранее российские журналисты, прибывшие в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, получили визы категории C2. Они ограничивают передвижение радиусом в 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба на углу Центрального парка Нью-Йорка.

По мнению Марии Захаровой, выдача таких виз показывает позицию США и не имеет отношения «ни к безопасности, ни к миграционной политике».

«Безусловно, это еще одно ограничение, которое демонстрируют Соединенные Штаты в отношении и свободы слова, и безопасности журналистов. То есть элемент, который является именно демонстративным с их точки зрения», - подчеркнула официальный представитель МИД России.

13 сентября США ввели новые санкции против российских медиахолдингов МИА «Россия сегодня» (агентства РИА Новости и Sputnik), АНО «ТВ-Новости» (телеканал RT и видео-агентство Ruptly) и НКО «Евразия». В Госдепе отметили, что Украина не пользуется такой большой поддержкой в других странах именно из-за деятельности российских журналистов. А главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя санкции США против медиагруппы, заявила, что «не зря прожила жизнь».