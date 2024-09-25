Глава МИД России Сергей Лавров в преддверии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинил Париж в циничном продвижении идеи ограничения права вето в Совете Безопасности ООН.

Франция цинично предлагает ограничить право вето в Совете Безопасности ООН, заявил министр в интервью ТАСС. По его словам, такие действия Парижа являются проявлением лицемерия и направлены на создание внешнего эффекта. Лавров подчеркнул, что это демонстрирует стремление Франции выделиться на международной арене.

В интервью Лавров также отметил, что другие постоянные члены Совета Безопасности, такие как Британия и Соединенные Штаты, придерживаются двойственной позиции. Он указал, что Британия и Франция в целом поддерживают тех, кто хочет ускорить обсуждение вопроса об ограничении права вето. Однако именно Франция активно продвигает эту идею.

Напомним, Россия в рамках реформы Совета Безопасности ООН призывает лишить коллективный Запад численного превосходства и возможности манипулировать СБ ООН.