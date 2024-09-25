Россия не поддержит ФРГ и Японию в качестве постоянных членов СБ ООН

Совет Безопасности ООН не нуждается в расширении путем предоставления статуса постоянных членов ФРГ и Японии. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Наша позиция очень простая: Совет Безопасности не нуждается в дополнительных членах от западной группы, от членов НАТО, Евросоюза и от их союзников, каковым, в частности, является Япония, - отметил он. - Присоединение к Совету Безопасности дополнительных западных участников, в данном случае тех, кто рвется в него, - Германии и Японии - просто расширит и укрепит, углубит несправедливость".

РФ поддержит расширение СБ ООН Индией, Бразилией и страной Африки

В подтверждение глава внешнеполитического ведомства указал на то, что "нет ни одного международного вопроса, по которому Берлин и Токио высказывались бы хоть с какими-то нюансами по сравнению с хозяевами из-за океана".

Лавров привлек внимание к тому, что "сейчас из 15 членов Совета Безопасности 6 представляют западоцентричные страны" и "никакой добавленной стоимости" в работу СБ ООН они не вносят. "Все определяют Соединенные Штаты и обязательно поддерживающие их во всем британцы", - подчеркнул он.