РФ поддержит расширение СБ ООН Индией, Бразилией и страной Африки

Москва поддержит законное стремление Индии, Бразилии и одной из африканских стран войти в Совет Безопасности ООН в качестве постоянных членов, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По его словам, развивающиеся страны недопредставлены в Совете Безопасности международной организации.

«Но при этом одновременно нужно удовлетворить африканские чаяния. В Африке есть общие коллективные позиции, которые мы уважаем. И вот на этом бы мы и ограничились», — заявил российский дипломат.

«То есть наша позиция предполагает дополнительные места для Азии, Африки и Латинской Америки», — указал глава МИД РФ.

«И мы готовы, чтобы среди этих дополнительных мест были и места постоянных членов», — подчеркнул министр.