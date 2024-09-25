Лавров напомнил генсеку ООН о его обязанности

Секретариат ООН во главе с генсеком международной организации обязан соблюдать нейтральную позицию по всем вопросам, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По его словам, этот пункт Устава ООН нужно свято соблюдать. Прежние генеральные секретари внесли значимый вклад в формирование традиций деятельности Секретариата ООН, отношений между Секретариатом и государствами — членами всемирной организации. Дипломат указал на генерального секретаря У Тана, который был представителем Бирмы. Также Лавров вспомнил Кофи Аннана, назвав его близким другом.

«Но главное, что он действительно делал все, чтобы свято соблюдать статью 100 Устава ООН, которая гласит, что Секретариат является административным органом во главе с генеральным секретарем и Секретариат обязан продвигать, занимать нейтральную позицию по всем вопросам до тех пор, пока страны-члены не договорятся. Когда они договорятся, тогда Секретариат выполняет их решения, их поручения», — указал глава МИД РФ.

Он также отметил, что у него были хорошие отношения с занимавшим должность генсека ООН Пан Ги Муном, который до этого был министром иностранных дел Южной Кореи.