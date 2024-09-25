Лавров: Восточная Европа должна понять, что "хозяева" в НАТО и ЕС ей не доверяют

Странам Восточной Европы нужно понять, что их «хозяева» в Североатлантическом альянсе и Европейском союзе им не доверяют, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Их не хотят даже допускать близко до каких-то значимых международных должностей», — заявил глава МИД.

По его словам, в ООН нет никакого правила, согласно которому на посту генерального секретаря должны ротироваться регионы или региональные группы, которые существуют в Организации Объединенных Наций.

«Когда зашла речь о замене Пан Ги Муну, у которого истекал последний, второй, пятилетний срок, мы вспомнили, хотя уже в то время Восточная Европа была практически вся втянута в Евросоюз, в НАТО, мы вспомнили о том, что ни разу представитель Восточной Европы не был генеральным секретарем», — отметил Лавров.

«И мы совершенно искренне, просто потому что это нечестно по большому счету, выступили за то, чтобы среди сменщиков, среди кандидатов на замену Пан Ги Муну приоритетом пользовались восточноевропейские кандидаты, которые тогда, кстати, были», — сказал дипломат.