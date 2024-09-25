Лавров: США в качестве "решалы" только усугубляют конфликты по всему миру

Ситуация на Украине и в Газе показывает, что США в качестве «решалы» только усугубляют конфликты по всему миру, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По его словам, везде, куда внедряется Запад, «наступала кризисная ситуация, становилось гораздо хуже: сотни тысяч жертв, разруха, социально-экономические проблемы». Глава МИД заявил, что за период его работы на международной арене нет «ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему».

Дипломат считает, что Запад стремится «подмять под себя» все явления, ситуации и конфликты в разных частях мира, чтобы перспективы в любом регионе определялись только его интересами. Лавров указал, что 10-12 лет назад появился термин «мировой порядок, основанный на правилах», который продвигают США и их союзники.

«А правила эти заключаются в том, что когда Соединенным Штатам хочется что-то сделать в Афганистане, в Ираке, в Сирии, в Ливии, на Балканах, на Украине, на Северном, на Южном Кавказе или в Центральной Азии, или в Южно-Китайском море, в Тайваньском проливе, то тогда Соединенные Штаты выстраивают всех, придумывают какое-то обоснование и требуют от всех выполнять эти свои распоряжения», — сказал российский дипломат.

Министр также обратил внимание, что с момента создания ООН в любой ситуации, в любой период времени и в любой части мира, в которой так или иначе был замешан Вашингтон, нет ни одной, где США уважали бы центральный принцип Устава организации — суверенное равенство государств.