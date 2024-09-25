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Лавров: США в качестве "решалы" только усугубляют конфликты по всему миру

Ситуация на Украине и в Газе показывает, что США в качестве «решалы» только усугубляют конфликты по всему миру, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Лавров: США в качестве "решалы" только усугубляют конфликты по всему миру
© ТАСС

По его словам, везде, куда внедряется Запад, «наступала кризисная ситуация, становилось гораздо хуже: сотни тысяч жертв, разруха, социально-экономические проблемы». Глава МИД заявил, что за период его работы на международной арене нет «ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему».

Дипломат считает, что Запад стремится «подмять под себя» все явления, ситуации и конфликты в разных частях мира, чтобы перспективы в любом регионе определялись только его интересами. Лавров указал, что 10-12 лет назад появился термин «мировой порядок, основанный на правилах», который продвигают США и их союзники.

«А правила эти заключаются в том, что когда Соединенным Штатам хочется что-то сделать в Афганистане, в Ираке, в Сирии, в Ливии, на Балканах, на Украине, на Северном, на Южном Кавказе или в Центральной Азии, или в Южно-Китайском море, в Тайваньском проливе, то тогда Соединенные Штаты выстраивают всех, придумывают какое-то обоснование и требуют от всех выполнять эти свои распоряжения», — сказал российский дипломат.

Министр также обратил внимание, что с момента создания ООН в любой ситуации, в любой период времени и в любой части мира, в которой так или иначе был замешан Вашингтон, нет ни одной, где США уважали бы центральный принцип Устава организации — суверенное равенство государств.