Представители руководства ООН предпочитают молчать о нападении на Курскую область, во время которого украинцы бомбят мирных жителей западным оружием. Об этом в интервью ТАСС заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Сейчас, когда, скажем, [идет] нападение на Курскую область террористических групп с использованием западных современных вооружений - там же ежедневно просто бомбят жилые кварталы, бомбят жилые дома, бомбят социальные объекты, мирных граждан, передвигающихся на автомобилях в более безопасные места. Я не слышал голоса представителей ООН, которые за права человека отвечают, включая, конечно же, генерального секретаря", - сказал министр.

Как отметил Лавров, представители руководства Управления комиссара ООН по правам человека и другие сотрудники правозащитных структур всемирной организации подготовили стандартную отговорку для прессы на этот случай. "На вопросы журналистов у них ответ такой: "Мы сейчас изучаем всю эту информацию, мы вообще за все хорошее и против всего плохого", - указал глава МИД РФ.