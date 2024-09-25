Сенаторы рассмотрят вопрос о председателе Совета Федерации

На пленарном заседании палаты регионов 25 сентября будут рассмотрены вопросы о досрочном прекращении полномочий ряда сенаторов, о назначении новых парламентариев по итогам выборов в Единый день голосования-2024 и об избрании председателя Совета Федерации. Также на заседании выступит специальный гость — спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.

Сенаторы рассмотрят вопросы о результатах изучения представленных Президентом РФ кандидатур на должности прокуроров ряда регионов и специализированных прокуратур, — их обсуждение состоялись 24 сентября.

В повестке заседания — вопрос об избрании председателя Совета Федерации, а также одного из его первых заместителей и вице-спикера палаты регионов. Среди законов, которые планируется рассмотреть, — поправки об освобождении от уголовной ответственности граждан, заключивших контракты с Вооруженными силами РФ, о расширении списка социально-ориентированных НКО и о расширении перечня оснований применения инвестиционного налогового вычета.

Во время «правительственного часа» о прогнозе социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов перед сенаторами выступит министр экономического развития РФ Максим Решетников. В рамках «Часа субъекта РФ» на заседании представят доклады руководители Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко. «Время эксперта» будет посвящено выступлению директора Института Китая и современной Азии Российской академии наук Кирилла Бабаева.