В США заявили об отсутствии заинтересованности Путина в диалоге по ДСНВ

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента США Джо Байдена не считает, что его российский коллега Владимир Путин заинтересован в возобновлении переговоров по продлению российско-американского Договора о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ). Слова Кирби приводит РИА Новости.

Кирби заявил об отсутствии заинтересованности Путина в диалоге по ДСНВ.

«Не похоже, что он заинтересован», — отметил американский чиновник на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

США заявили о готовности к переговорам с РФ по ДСНВ

Ранее США заявили о готовности к возобновлению переговоров с Россией по ДСНВ. По мнению Кирби, новый документ является важным, поскольку с ним обе страны будут в «большей безопасности».