Генсек ООН запланировал встречу с Лавровым

Генсек ООН Антониу Гутерриш запланировал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи, рассказал ТАСС официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. По его словам, переговоры пройдут 26 сентября.

Да, пока встреча запланирована на четверг, — подчеркнул Дюжаррик.

Ранее стало известно, что бывший американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский не смогли встретиться в США. Желание провести переговоры было обоюдным, передавало агентство Reuters. В момент визита Зеленского дата возможной встречи так и не была согласована. Причины, почему политики так и не переговорили, не назывались.

До этого украинский лидер заявил, что его «план победы» не имеет отношения к переговорам с Россией. Речь идет об укреплении Вооруженных сил Украины. Кроме того, частью плана является скорое завершение конфликта, а не его затягивание, резюмировал Зеленский.

Кроме того, отмечалось, что президент Аргентины Хавьер Милей и его российский коллега Владимир Путин могли бы встретиться на полях многосторонних саммитов, включая G20. Отдельных визитов аргентинских представителей в РФ пока не планировалось.