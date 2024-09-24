Страны Запада созвали во вторник внеплановое заседание Совета Безопасности ООН по Украине, чтобы предоставить украинскому президенту Владимиру Зеленскому площадку для выступления во всемирной организации. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя до начала заседания, указав на процедурные нарушения.

"Это мог бы быть интересный разговор о развитии вопроса о повышении эффективности многостороннего сотрудничества. Но западные страны не удержались и отравили атмосферу, пытаясь заполнить эфир темой Украины, что уже набило оскомину всему остальному миру", - отметил он.

По словам дипломата, заседание было организовано исключительно для того, чтобы предоставить "еще одну концертную площадку" для Зеленского. Он подчеркнул, что члены Евросоюза и НАТО "дисциплинированно" выстраиваются для осуждения России.