Глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил о масштабных учениях в разных городах республики. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«В разных городах Республики Крым проходят масштабные учения, направленные на противодействие проникновению диверсионных групп противника на нашу территорию», — написал он.

Аксёнов отметил, что учения проводятся с участием сил теробороны и правоохранительных органов, а также призвал с пониманием отнестись к ситуации и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что в вопросе о российском статусе полуострова точка поставлена в 2014 году.