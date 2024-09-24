В России отреагировали на поставки США кассетных боеприпасов Украине

Москва даст своевременный и адекватный ответ на передачу новых кассетных боеприпасов ВСУ со стороны США, заявил сенатор Сергей Перминов. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в США рассказали, что в новый пакет военной помощи Киеву будут включены кассетные боеприпасы.

«Нам есть чем ответить на любой военно-технический вызов со стороны наших оппонентов. Кассетные боеприпасы не являются исключением», — подчеркнул Перминов.

Сенатор напомнил, что Россия, наряду с КНР и США, является крупнейшей державой, имеющей в своём распоряжении весь арсенал кассетных боеприпасов. Вместе с тем, заметил Перминов, Россия, в отличие от Украины, не противодействует мирным жителям, «купирует военные угрозы иными средствами».

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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир» по Белгороду и области погибло 5 человек, 37 получили ранения.