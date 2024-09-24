Лавров направил приветствие участникам XV Ялтинской международной конференции

Глава МИД РФ Сергей Лавров обратился с приветствием к участникам и организаторам XV Ялтинской международной конференции, отметив актуальность мероприятия в контексте усилий российской дипломатии по формированию многополярного мира. Текст опубликован на сайте российского дипведомства.

"Отрадно, что повестка дня форума традиционно насыщенная. И на этот раз вам предстоит обсудить текущие тенденции глобального развития, актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества в ближнем зарубежье, включая его культурно-гуманитарную составляющую. В контексте усилий российской дипломатии по формированию многополярного мира, сопряжению интеграционных процессов в Евразии, созданию в регионе архитектуры равной и неделимой безопасности такая дискуссия представляется особенно востребованной", - отметил министр.

Он выразил уверенность, что по итогам конференции удастся разработать конструктивные предложения и рекомендации для решения насущных международных проблем.