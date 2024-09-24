В России отреагировали на позицию Ирана по Украине

Надо отнестись с пониманием к озвученной Ираном позиции по украинскому вопросу, потому что таким образом глава государства Масуд Пезешкиан пытается спасти свою страну, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. На заявление иранского лидера он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

«Это просто политика. Мы знаем, что у Ирана сейчас положение тяжеловатое. Он [Пезешкиан] и с Россией нормально [ведет диалог], и в Генассамблее ООН тоже. Он пытается таким образом спасти свою страну. Я понимаю, что политика — такое дело, где трудно определиться, с кем ты и когда. У нас, у России, друзей-то много, а союзника два. Надо с пониманием отнестись к этому, но вообще никого не хочу обидеть, с уважением отношусь к Ирану и к их руководству, человек такими заявлениями себя взвешивает. Уважают того, у кого есть позиция», — поделился Колесник.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан на полях Генеральной Ассамблеи ООН напомнил о том, что Иран не поддерживает вооруженный конфликт на Украине и никогда не одобрял действия России.

«Нужно уважать границы каждой страны», — заявил он.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Пезешкиана, отметив, что позиция Ирана по украинскому конфликту является суверенной.