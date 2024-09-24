В Госдуме оценили предложение сократить время на образование в школах и вузах России

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин прокомментировал предложение помощника президента России Владимира Путина Владимира Мединского сократить время на образование. Об этом он высказался в беседе с «Газетой.Ru».

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Смолин оценил предложение изменить продолжительность учебы в школах и вузах и назвал непозволительной роскошью сокращение времени на образование. Депутат предрек, что это приведет к ухудшению его качества.

Мединский: время на образование в школах и вузах сократят