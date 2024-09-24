Милонов призвал не давать сроки за разовое оскорбление власти

Разовое словесное оскорбление представителя власти не должно наказываться реальным сроком, высказал мнение председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с НСН. По его словам, привлекаться к ответственности должны организаторы ботоферм, которые дискредитируют определенного человека.

Реальные сроки — это тогда, когда речь не идет о каком-то разовом словесном выступлении, а когда идет речь о, возможно, созданной сетке ботов, которые непонятно кем финансируются, — подчеркнул депутат.

Он добавил, что пользоваться таким законом не будет, потому что, если люди незаслуженно оскорбляют кого-то, Бог сам их накажет.

На сегодняшний день существуют компании, владеющие ботофермами, у которых стоит задача писать агрессивные комментарии о конкретных деятелях, причем обычно это не эмоциональные выражения, а просто набор слов. Например, под постами на украинскую тематику боты начинают вести себя оскорбительно. И, конечно, те люди, которые это организуют, если они находятся здесь, пытаются обмануть других, создать иллюзию того, что наша спецоперация людьми не поддерживается или еще что-то. Поэтому здесь вопрос манипуляции. Таких надо наказывать, безусловно. Негодяи, — подытожил Милонов.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев разработал поправки в УК РФ, согласно которым россиянам может грозить уголовная ответственность за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ. Правительство уже поддержало эту инициативу.