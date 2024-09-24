Новый госпереворот с целью свержения президента Украины Владимира Зеленского на сегодняшний день невозможен, заявил в интервью NEWS.ru посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, Майдан являлся гражданской акцией протеста, но никакие гражданские методы в современной Украине уже не действуют.

В стране, которая воюет, готова расстрелять любую толпу, вышедшую на площадь, Майдан невозможен. Потому что Майдан — это все-таки гражданский метод протеста. А никакие гражданские методы на Украине сегодня не действуют. Действует право силы и президент-узурпатор, чья власть базируется на силе вооруженных подразделений. И против этого гражданское общество ничего не может сделать, — сообщил Мирошник.

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По его мнению, если бунт и будет каким-то образом проявляться, то с плачевными последствиями для участников. Мирошник также отметил, что украинское общество сегодня разделено на элиту, которая грабит страну, и граждан, которые за это расплачиваются, в том числе, собственными жизнями.

Ранее Мирошник назвал число женщин-наемниц в составе украинской армии. По его информации, речь идет о кадровых военных, они часто служат снайперами. Также известны факты об их издевательствах над пленными ВС РФ со стороны женщин-военнослужащих.

Кроме того, посол МИД РФ сообщил, что по факту совершения преступлений военнослужащими ВСУ на российских территориях на сегодняшний день возбуждено более пяти тысяч уголовных дел, по 400 из них уже вынесены судебные решения от 8,5 лет до пожизненного лишения свободы.