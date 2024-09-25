Якушев назначен на должность первого заместителя председателя Совфеда

Совет Федерации назначил Владимира Якушева на должность первого заместителя председателя верхней палаты парламента.

Об этом пишет ТАСС.

Как указывает агентство, до этого губернатор Тюменской области Александр Моор наделил Якушева сенаторскими полномочиями от региона, который ранее в верхней палате парламента представлял Павел Тараканов.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому Владимир Якушев был освобождён от должности полномочного представителя президента России в УрФО.

После этого Якушев подвёл итоги работы на посту.