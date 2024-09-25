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Якушев назначен на должность первого заместителя председателя Совфеда

Совет Федерации назначил Владимира Якушева на должность первого заместителя председателя верхней палаты парламента.

Якушев назначен на должность первого заместителя председателя Совфеда
© РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Как указывает агентство, до этого губернатор Тюменской области Александр Моор наделил Якушева сенаторскими полномочиями от региона, который ранее в верхней палате парламента представлял Павел Тараканов.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому Владимир Якушев был освобождён от должности полномочного представителя президента России в УрФО.

После этого Якушев подвёл итоги работы на посту.

Политика
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Совет Федерации