Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на вопрос журналиста о скандале с интимным видео, на котором, возможно, запечатлен депутат от КПРФ Денис Парфенов. В соцсетях опубликовали ролик, на котором политик выразил недовольство тем, что корреспондент задает вопросы о личной жизни депутата.

«Слушай, у тебя нет других вопросов? Ну был на фронте хоть раз? (…) Я извиняюсь, просто занимаетесь дерьмом. Стыдно за вас», — высказался председатель КПРФ в опубликованном ролике telegram- канала Shot.

В КПРФ прокомментировали видео с депутатом и проституткой в Госдуме

Ранее 20 сентября в соцсетях распространилась видеозапись с проституткой и мужчиной, внешне похожим на депутата КПРФ Дениса Парфенова, в одном из кабинетов Госдумы. Глава пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко заявил, что этот случай никак не связан с деятельностью партии, назвав его догадками с подачи политтехнологов. 20 сентября в соцсетях распространилась видеозапись с проституткой и мужчиной, внешне похожим на Парфенова, снятая в здании Госдумы.