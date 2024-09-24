В Совфеде заявили о готовности к переговорам по украинскому вопросу

В России никто ничего не имеет против того, чтобы конфликт на Украине завершился. Таким образом во вторник, 24 сентября, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал слова Владимира Зеленского о близком завершении СВО. Вечерняя Москва

«Понятно, что силы киевского режима на исходе. Там началась паника и поиски волшебных решений, которых не будет. Мы готовы к переговорам. Об этом неоднократно говорил президент России и наши представители. Но мы хотим действительно урегулирования, которое оградило бы нас от стратегической опасности и означало бы конец неонацизму и милитаризму на территории Украины», — сообщил Карасин. Lenta.ru

Ранее Зеленский заявил, что завершение конфликта на Украине ближе, чем многие считают. ТАСС