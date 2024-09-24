Путин снял с поста уральского полпреда Якушева

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев официально покинул должность. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Ura.Ru

«Освободить Якушева Владимира Владимировича от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. ТАСС

Владимир Якушев занимал пост полпреда в УФО с ноября 2020 года. Lenta.ru