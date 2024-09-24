В МИД РФ осудили военные нападения Израиля на Ливан

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ осуждает масштабные военные нападения со стороны Израиля в отношении Ливана. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что МИД РФ особенно подчеркивает принципиальную позицию Москвы о категорической недопустимости неизбирательных атак, жертвами которых становятся гражданские лица. По словам дипломата, сторонам необходимо остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля.

«Нужно сделать всевозможное, чтобы не допустить погружения Ближнего Востока в полномасштабный вооруженный конфликт, разрушительные последствия которого неизбежно затронут всех — как в регионе, так и за его пределами. Готовы к координации с международными и региональными партнерами в целях предотвращения подобного катастрофического сценария», — добавила Захарова.

Представитель ведомства также напомнила о действующих рекомендациях российским гражданам воздерживаться от поездок в Ливан. Она добавила, что тем, кто сейчас находится на ливанской территории, стоит проявлять крайнюю осторожность и соблюдать инструкции местных властей по обеспечению собственной безопасности.

Напомним, что с утра понедельника, 23 сентября, израильская авиация начала наносить массированные удары по объектам на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Израильская армия заявила, что начала упреждающую наступательную операцию «Стрелы севера» против шиитского движения «Хезболла». Правительство Ливана призвало ООН вмешаться в ситуацию.